Umfrage Deloitte: Unternehmen senken Gewinnerwartungen und Investitionen

Die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland bewerteten 82 Prozent als positiv oder neutral. Schlechter sei die Konjunktur in der übrigen Eurozone und in China, besser in den USA. Aber „bei den Aussichten für die nächsten zwölf Monate gehen die Werte für Deutschland und die Eurozone steil nach unten“, und auch die Geschäftsaussichten für das eigene Unternehmen gingen stark zurück. „Der Einbruch ist besonders ausgeprägt in der Autoindustrie, in der 83 Prozent der Unternehmen eine Verschlechterung der Geschäftsaussichten wahrnehmen“, heißt es in der Studie.