Umfrage: Deutsche Autozulieferer können höhere Kosten oft nicht weitergeben

Dies ist die geringste Quote der untersuchten Branchen. Zudem könnten fast ein Viertel der befragten Unternehmen aus der Autoindustrie nur höchstens 20 Prozent der Kosten weitergeben. Während im produzierenden Gewerbe allgemein immerhin 38 Prozent der Unternehmen 61 bis 100 Prozent der Steigerungen weiterreichen konnten, seien dies in der Autobranche nur 23 Prozent. „Die Zahlen verdeutlichen, dass eine signifikante Minderheit nach wie vor größere Probleme bei der Eindämmung der Preissteigerungen hat“, sagte Auto-Experte Heiko Rauscher von FTI-Andersch. „Viele sind in Gefahr, was ihre Liquidität angeht.“