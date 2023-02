Umfrage: Digitalisierung geht nur mühsam voran: Großer Nachholbedarf bei Unternehmen

Die deutschen Unternehmen kommen bei der Digitalisierung nur allmählich voran. In einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) bewerteten Firmen sich selbst im Schnitt mit der Schulnote „befriedigend“, wie der Verband am Dienstag in Berlin mitteilte. Unterdurchschnittlich sind dabei die Antworten aus der Industrie ausgefallen, während vor allem die Informations- und Kommunikationsbranche sich gute Fortschritte attestiert. Auch die Finanzbranche ist überdurchschnittlich zufrieden.