Umfrage: Fachkräftemangel auf deutschen Baustellen verschärft sich

Auf den deutschen Baustellen fehlt einer Umfrage zufolge immer mehr ausgebildetes Personal. Im Hochbau gaben im September 33,5 Prozent der Betriebe Probleme bei der Suche nach Fachkräften an, wie das Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Erhebung mitteilte. Im Tiefbau klagten sogar 37,9 Prozent über einen Mangel an geeigneten Bewerbern. Im Vormonat hatte der Anteil im Hochbau noch 3,5 Prozentpunkte niedriger gelegen, im Tiefbau 1,4 Punkte niedriger.