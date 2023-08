RegioInnoGrowth schließt sich an das Modell der Säule II des Corona-Hilfspakets des Bundes an, welches Start-ups und mittelständische Unternehmen unterstützt hat und Mitte 2022 beendet wurde. Im Rahmen dieser Hilfe wurden Finanzierungen an mehr als 1800 Start-ups und mittelständische Unternehmen ausgezahlt, wobei der KfW/Bundesanteil rund 600 Millionen Euro betrug.



