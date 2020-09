Umfrage: US-Firmen in China fürchten jahrelangen Handelsstreit

US-Firmen in China fürchten einen dauerhaften Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Die Hälfte der Unternehmen rechnet damit, dass die Beziehungen mindestens noch drei Jahre angespannt seien werden, wie am Mittwoch aus einer Umfrage der Amerikanischen Handelskammer in Shanghai und der Beratungsfirma PwC hervorgeht.