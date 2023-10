Umfrage: USA wegen weniger Regulierung für deutsche Familienunternehmen attraktiv

Die USA, aber auch Polen, Indien und China stehen bei Investitionsplänen vieler deutscher Familienunternehmen in den nächsten fünf Jahren ganz oben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1200 Firmen, die vom Ifo-Institut im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erhoben und ausgewertet wurde. Als Grund für die Verlagerung nannten die Firmen in der am Donnerstag veröffentlichten Studie an erster Stelle die „Erschließung neuer Märkte“ (21 Prozent), gleich danach aber „weniger staatliche Regulierung“ am Auslandsstandort (19 Prozent).