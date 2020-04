Umsatz wächst um zehn Prozent Biotech-Branche hofft auf Durchbruch bei Corona-Forschungen

Biotech-Firmen tüfteln etwa mithilfe von Zellkulturen an komplizierten Wirkstoffen und Therapien. Das gilt als teuer und aufwendig - weshalb die Unternehmen auf viel Geld von Investoren angewiesen sind. Die Branche hierzulande wächst zwar stark, steht aber in Sachen Wagniskapital und Börsengängen weit hinter den USA zurück. Auch mangelt es in der deutschen Biotech-Branche an Gründern.