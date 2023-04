Umsatzminus: Laborausrüster Sartorius verdient weniger - Jahresziele bestätigt

„Wir gehen weiter davon aus, dass die Normalisierungseffekte im zweiten Halbjahr keine wesentliche Rolle mehr spielen werden“, so Kreuzburg. Daher bestätige er die Jahresprognose. „Die grundlegenden Wachstumstreiber in unseren Märkten sind unverändert positiv, was sich seit vielen Jahren an unseren unabhängig von Sondereffekten robust zweistelligen Wachstumsraten zeigt.“