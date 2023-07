Umsatzprognose: MTU drohen Belastungen durch Triebwerk-Rückruf

Schon im ersten Halbjahr liege der Gewinn von Rolls-Royce rund doppelt so hoch wie am Markt mit 328 Millionen Pfund erwartet. Ein großer Teil des Gewinns bei dem Triebwerksbauer hängt von den Flugstunden ab - in der Pandemie bekam das das Unternehmen stark zu spüren, inzwischen profitieren die Briten aber wieder von diesem Modell. An der Börse kam die höhere Prognose gut an: Die Aktien schnellten um mehr als ein Fünftel nach oben.