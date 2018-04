Umsatzrückgang: Airbus leidet unter Verzögerungen beim A320neo

Der Flugzeugbauer Airbus hat am Freitag einen Umsatzrückgang um zwölf Prozent auf 10,1 Milliarden Euro verkündet. In den drei Monaten wurden nur 121 Maschinen an die Kunden übergeben, bis Jahresende sollen es rund 800 werden. Die Triebwerks-Lieferanten Pratt & Whitney und CFM International konnten zeitweise nicht liefern. Inzwischen sollen die Probleme aber behoben sein. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) hielt sich Airbus mit 14 (Vorjahr: minus 19) Millionen Euro knapp in der Gewinnzone.