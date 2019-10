Umsatzziel verfehlt, Chef geht Qiagen gerät in schweres Fahrwasser

Das Biotechunternehmen Qiagen gerät in schwere Fahrwasser. Die auf Tests zum Nachweis von Krankheiten sowie Laborgeräte spezialisierte Firma verfehlte im dritten Quartal ihr Umsatzziel und verliert zudem überraschend ihren langjährigen Vorstandschef. Darüber hinaus kündigte Qiagen einen Geschäftsumbau inklusive Personalabbau an, der hohe Restrukturierungskosten zur Folge haben soll. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut: Die Aktie brach am Dienstag zeitweise um mehr als 17 Prozent ein und war damit Schlusslicht im Nebenwerte-Index MDax.