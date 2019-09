Umstrittenes Ackergift: Warum Glyphosat, wenn auch heißes Wasser hilft?

Das Zeitalter von Glyphosat geht, zumindest in Europa, zu Ende. Von Ende 2023 an darf Glyphosat in Deutschland ohnehin nicht mehr verwendet werden; so beschloss es die Bundesregierung vor einigen Wochen. In öffentlichen Parks und Grünflächen darf Glyphosat häufig schon heute nicht mehr eingesetzt werden. Viele Kommunen haben sich von dem Pflanzengift verabschiedet. Auch die Deutsche Bahn, neben der Landwirtschaft der größte Nutzer von Glyphosat, arbeitet an alternativen Verfahren wie der Unkrautbekämpfung mittels Stromschlägen oder durch UV-Licht.