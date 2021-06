Umweltschutz: Umweltschutzbranche kommt auf fast 74 Milliarden Euro Umsatz

Umweltschutz ist für Industrie und Dienstleister ein wachsendes Geschäft. Sie setzten 2019 in Deutschland 73,6 Milliarden Euro mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz um, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das waren 3,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Zahl der Beschäftigten, die bei der Produktion dieser Umweltschutzgüter und -dienstleistungen eingesetzt waren, legte um 5,4 Prozent auf 305.000 zu. „Der Umweltschutz ist damit auch ein wichtiger Faktor für den Arbeitsmarkt“, so das Statistikamt zum Anstieg der „Green Jobs“.