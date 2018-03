Umweltverschmutzung: China drängt Autobauer zum Recycling von Elektroauto-Akkus

China fördert seit 2009 Elektroautos. Allerdings dürfte der Abfall aus der Lithium-Akku-Fertigung und -Verwendung in diesem Jahr bis zu 170.000 Tonnen erreichen. Die Regierung in Peking baut daher das Recycling aus, um eine zunehmende Umweltverschmutzung durch die Branche abzuwenden. In Deutschland denken die Autobauer über Geschäftsmodelle der Zweitverwertung von ausgedienten E-Auto-Batterien nach. Die EU-Kommission hat ihrerseits Mitte Februar den Bau von mehr als zehn großen Batteriefabriken in Europa gefordert, um den Rückstand bei der Herstellung zu den asiatischen Produzenten wie Panasonic, LG und Samsung aufzuholen.