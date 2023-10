United Auto Workers: Gewerkschaft UAW will Streiks bei Autobauern nicht ausweiten

Die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) will angesichts von Fortschritten in den Tarifverhandlungen mit den großen US-Autobauern ihre Streiks in dieser Woche vorerst nicht ausweiten. „Unser Streik funktioniert, aber wir sind noch nicht am Ziel“, sagte UAW-Chef Shawn Fain mit Blick auf die Gespräche mit den Autoherstellern General Motors (GM), Ford Motor und Stellantis. Bis Freitag hatte die UAW wöchentlich ihre Aktionen gegen verschiedene Autohersteller verstärkt, um ihre Forderungen durchzusetzen.