United Auto Workers: UAW bestreikt größtes Ford-Werk

8700 Gewerkschaftsmitglieder seien in dem Werk in Kentucky in den Ausstand getreten, weil sich der zweitgrößte US-Autobauer weigere, in den Tarifverhandlungen voranzukommen, teilte die UAW am Mittwoch mit. Ford erklärte, der Schritt sei „grob unverantwortlich, aber nicht überraschend angesichts der erklärten Strategie der Gewerkschaftsführung, die drei Detroiter Autobauer monatelang durch Rufschädigung und industrielles Chaos in Bedrängnis zu bringen“.