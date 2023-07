Unklarheit bei Förderung Warum die Nachfrage nach Wärmepumpen plötzlich einbricht

Ob es aber wirklich nur die Angstkunden sind, die das Interesse an der Wärmepumpe verlieren, ist zweifelhaft. Auch das deutlich aufgeweichte und gegenüber dem ersten Entwurf an vielen Stellen entschärfte Gebäudeenergiegesetz, GEG, besser bekannt als „Heizungsgesetz“, dürfte zum abkühlenden Interesse beitragen. Nach den überarbeiteten Entwürfen erfüllen nun auch Holz-Pelletheizungen die Maßgabe, dass neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbarer Primärenergie laufen müssen, ebenso wie Gasheizungen, die sich später mit so genannten Grünen Gasen wie Wasserstoff aus erneuerbarem Strom betreiben lassen. Zudem sollen die Städte im Rahmen einer kommunalen Wärmeplanung nun prüfen, ob und wie sich mehr Kunden an ihre Fernwärmenetze anschließen lassen. „Auch darauf hoffen nun natürlich viele, die mit der Wärmepumpe gefremdelt haben“, sagt der Energiemarktanalyst Marco Wünsch.