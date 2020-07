Unkrautvernichter US-Berufungsgericht mildert Glyphosat-Urteil gegen Bayer ab

Bayer begrüßte die Entscheidung des Berufungsgerichts in einer Stellungnahme als „Schritt in die richtige Richtung“. Allerdings sei man weiterhin der Ansicht, dass das Urteil nicht im Einklang mit der beim Prozess präsentierten Beweislage und dem geltenden Recht stehe. Das Unternehmen werde seine Rechtsmittel prüfen und ziehe es in Betracht, erneut Berufung einzulegen und den Fall vor den Supreme Court of California zu bringen. Bayer stehe weiterhin dazu, dass es sich bei dem Unkrautvernichter um ein sicheres Produkt handele.