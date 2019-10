Unrühmlicher Spitzenreiter Deutschland hat ein Papier-Problem

Es gehört zu den Dingen, die man als Onlinekunde lieber ausblendet: Waren im Internet zu bestellen ist nicht nur praktisch, es sorgt auch für Müll. Viel Müll. Der Boom des Onlinehandels treibt das gesamte Verpackungsaufkommen in die Höhe. In Deutschland macht es den größten Anteil am Verbrauch von Papier, Pappe und Karton aus. Aber muss der Versandhandel wirklich so viele Produkte in Papier, Pappe und Karton liefern oder gibt es Alternativen?