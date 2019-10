Unrühmlicher Spitzenreiter Deutschland hat ein Papier-Problem

Die umweltfreundlichste Verpackung zu finden, ist schwierig



Aber ist Graspapier wirklich so ökologisch korrekt? Nicolas Fuchshofen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Internationalen Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er hat an einer Studie mitgearbeitet, die untersucht, inwieweit der Einsatz von Graspellets statt entsprechender Anteile an Frischfasern oder Altpapierstoff ökologische Vorteile bringen kann.



„Grasbasierter Zellstoff schneidet im von uns untersuchten Zeitraum bezüglich des Energie- und Wassereinsatzes sowie des Versauerungspotentials und der Emissionsbilanz deutlich besser ab als holzbasierter Sulfat-Zellstoff und Altpapierstoff“, sagt Fuchshofen. Das liege am relativ geringen Treibstoff- und Energieeinsatz im Produktionsprozess und an den vergleichsweise geringen Transportwegen. Die Studie wurde jedoch von Creapaper mitfinanziert, aktuell gibt es keine weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen zur Ökobilanz von Graspapier.