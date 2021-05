Unternehmenshistorie Als Merck noch Kokain verkaufte – und Freud davon schwärmte

Bayer und das Heroin



Nebenwirkungen? Hinweise auf Suchtgefahren? Spielten damals keine Rolle. Aufwändige Arzneiprüfungen durch unabhängige Behörden gab es noch nicht. Den Kollegen bei Bayer ging es ähnlich wie Merck. Das damals noch in Wuppertal beheimatete Unternehmen brachte im 19. Jahrhundert Heroin auf den Markt – als vermeintliches Hustenmittel. Getestet wurde die Substanz an den eigenen Arbeitern. Weil die sich nach der Einnahme so „heroisch“ fühlten, entstand der Name Heroin.



Kurz nach der Jahrhundertwende ging es mit der pharmazeutischen Produktion der stimulierenden Mittel allerdings schon wieder bergab. Der Erfolg des Kokains hatte zahlreiche Wettbewerber angelockt. Gänzlich unumstritten war die Substanz auch nicht mehr. Erste „Verordnungen gegen den Cocainmissbrauch“ wurden erlassen.