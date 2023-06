Unterwasserboote auf Superyachten Luxus-Abenteuer: „Tiefsee-U-Boote sind das nächste große Ding“

Allerdings: Sein Geschäft werde diese Tragödie kaum beeinträchtigen, glaubt er. Und er erklärt: Die Titanic liegt in rund 3800 Metern Tiefe im Atlantik. Seine Firma biete Tauchgänge nur bis maximal 500 Metern Tiefe an. Das sei auch mehr als ausreichend für den Großteil seiner Kunden – in der Hauptsache private U-Boot-Besitzer. Über Umsatzzahlen mag er nicht sprechen, nur so viel: „Wir registrieren eine deutliche Zunahme an privaten U-Booten auf Yachten – darum sehen wir auch einen größeren Markt für unseren Service.“ Allein in diesem Jahr organisierte seine Firma schon private Tauchtouren vor den Küsten von Fidji, Französisch-Polynesien, Costa Rica, den Galapagos- und den Salomon-Inseln, den Malediven sowie Italien.