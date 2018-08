Urteil in San Francisco: Bayer soll 290 Millionen Dollar zahlen - wegen Monsanto und Glyphosat

In den vergangenen Tagen hatte Johnson vor dem Supreme Court in San Francisco, wenige Häuserblocks vom Union Square entfernt, ausführlich sein Leid geschildert. Johnson, 46 Jahre alt, Vater von zwei Söhnen, hat vermutlich nur noch wenige Monate zu leben. Bei ihm wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, den er auf den Gebrauch von Glyphosat zurückführt. Vor Gericht schilderte Johnson, ehemals Hausmeister an einer Schule in Kalifornien, wie seine Rasenspritze zweimal nicht richtig funktionierte, seine Kleidung mit dem Mittel durchtränkt wurde und seine Haut in Kontakt mit Glyphosat geriet.