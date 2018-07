US-Autobauer: Ford-Absatz fällt in China auf Rekordtief

Die USA und China hatten am Freitag gegenseitige Zölle auf Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt. Davon sind auch Auto-Einfuhren nach China betroffen. Ford importierte 2017 rund 80.000 Fahrzeuge aus den USA in die Volksrepublik, vor allem Oberklasse-Modelle der Marke Lincoln. Trotz der Zölle will Ford die Verkaufspreise dafür nicht anheben.