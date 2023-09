US-Autobauer: Ford pausiert Arbeiten an milliardenschwerem Batteriewerk in Michigan

Ford Motor hat die Arbeiten an einem 3,5 Milliarden Dollar teuren Batteriewerk in Michigan unterbrochen. Grund seien Bedenken, ob das Werk wettbewerbsfähig betrieben werden könne, teilte der US-Autobauer am Montag mit. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Ford sein Angebot an die Gewerkschaft United Auto Workers in den laufenden Tarifverhandlungen wiederholt erhöht hat.