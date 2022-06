US-Autobauer: Ford ruft drei Millionen Autos wegen Getriebeproblem zurück

Der US-Autobauer Ford muss wegen eines möglichen Defekts an der Schaltung 2,9 Millionen Autos in die Werkstätten zurückrufen. Der Fehler könne das Umschalten in den vorgesehenen Gang verhindern, wodurch sich das Fahrzeug unbeabsichtigt in Bewegung setzen könne, teilte die US-Bundesbehörde für Verkehrssicherheit (NHTSA) am Dienstag mit.