US-Autobauer: Ford senkt Preise für Elektro-Mustang um bis zu 5900 Dollar

Der von Tesla angefachte Preiskampf bei Elektroautos gewinnt an Fahrt. Als Antwort auf den weltgrößten Elektroautobauer senkte der US-Konkurrent Ford am Montag die Preise für sein SUV Mustang Mach-E um bis zu 5900 Dollar. Der zweitgrößte US-Autobauer kündigte zudem an, die Produktion des Mach-E deutlich zu steigern.