US-Autobauer Ford widerspricht US-Präsident Trump – Fahrzeugproduktion wird nicht in die USA verlegt

Ford hatte mit Blick auf von Trump verhängte Zölle Ende August erklärt, das Unternehmen verzichte auf Pläne, Modelle des Typs Focus Active aus China in die USA zu exportieren. Daraufhin twitterte Trump am Sonntag: „Dieses Auto kann jetzt IN DEN USA GEBAUT werden und Ford muss keine Zölle bezahlen.“ Das sei auch erst der Anfang. Die Klarstellung von Ford bedeutet jedoch, dass das Modell in den USA vorerst schlicht nicht verkauft wird.