US-Autobauer Ford will nach Milliardenverlust E-Auto-Offensive starten

Trotz der hohen Verluste will Ford seine Investitionen in die Elektromobilität massiv erhöhen. „Wir beschleunigen unsere gesamten Pläne“, sagte Konzernchef Jim Farley. Dazu gehöre auch ein Ausbau der Batteriekapazität und des Angebots an E-Autos. So sollen bis 2025 22 Milliarden Dollar in Elektrofahrzeuge investiert werden und damit fast doppelt so viel wie bisher. Zudem sollen in den nächsten Jahren sieben Milliarden Dollar in die Entwicklung von autonom fahrenden Autos gesteckt werden - fünf Milliarden Dollar davon ab bereits in diesem Jahr.



Mehr zum Thema: VW und Co. versuchen hektisch, eigene Betriebssysteme zu entwickeln. Denn die Silicon-Valley-Giganten sind schon deutlich weiter.