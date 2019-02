 US-Autobauer: General Motors erfreut Anleger mit überraschend starken Zahlen

So kündigte GM im November bereits an, die Produktion in Nordamerika zu drosseln und in großem Stil Stellen zu streichen. Noch schwerer tut sich indes US-Rivale Ford, hier fiel im Schlussquartal sogar ein Verlust von 116 Millionen Dollar an. Für die Autobauer ist auch der Zollstreit zwischen den USA und Handelspartnern wie China und der EU ein Problem, der die Materialkosten etwa für Stahl und Aluminium deutlich erhöht.