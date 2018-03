US-Autobauer: General Motors fordert Staatshilfe in Südkorea

SeoulGeneral Motors fordert Insidern zufolge in Südkorea staatliche Hilfen, um die Produktion in dem asiatischen Land aufrecht zu erhalten. Im Gegenzug habe der US-Autobauer angeboten, Schulden der südkoreanischen Tochter von 2,2 Milliarden Dollar in Aktien umzuwandeln, sagten vier mit den Überlegungen vertraute Personen am Dienstag.