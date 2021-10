US-Autobauer: General Motors sieht sich trotz Gewinneinbruch auf Kurs

Mit dem Lieferanten der Akkuzellen, dem Batteriehersteller LG Electronics, einigte man sich auf die Erstattung der mit dem Rückruf zusammenhängenden Kosten von etwa zwei Milliarden Dollar. Die Produktion des Bolt soll nächste Woche mit begrenzten Stückzahlen wieder anlaufen. An seinem Partner LG hält GM dennoch fest. Der US-Autobauer will in den USA mehrere Batteriezellfabriken hochziehen und baut auf die Zusammenarbeit mit den Koreanern.