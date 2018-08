US-Autobauer: General Motors will Zollausnahme für in China gefertigtes SUV-Modell

GM hat den Antrag auf Ausnahme von den Sonderzöllen nach eigenen Angaben am 30. Juli beim US-Handelsbeauftragten eingereicht. Der Autobauer argumentiert, mit den Einnahmen aus dem Envision-Geschäft werde in US-Fabriken und in die Entwicklung neuer Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten investiert. Laut GM wurden im vergangenen Jahr rund 200.000 Envision-Fahrzeuge in China verkauft, rund 41.000 in den USA. Daher mache die Montage in der Volksrepublik Sinn.