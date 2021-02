US-Autobauer: GM steigert Quartalsgewinn – und fürchtet Folgen des Chipmangels

GM teilte mit, man rechne wegen des Chipmangels mit kurzfristigen Auswirkungen auf den Gewinn sowie den Barmittelzufluss (Cash-flow). Folgen beim Schwenk in die Elektromobilität erwartet das Management indes nicht. GM hatte am Vortag die Produktionskürzungen in mehreren Fabriken ausgeweitet. Der größte US-Autobauer geht inzwischen dazu über, halbfertige Fahrzeuge solange zu parken, bis wieder Chips geliefert werden.