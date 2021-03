US-Autobauer: GM stoppt Produktion wegen Chipmangels in einem weiteren Werk

GM kündigte am Mittwoch an, die Ausfallzeiten in den Werken in Fairfax (Kansas) und Ingersoll (Ontario) würden bis mindestens Mitte April verlängert, am Standort in San Luis Potosi (Mexiko) sei die Produktion bis Ende März gestört. Darüber hinaus werde das Werk Gravatai in Sao Paulo (Brasilien) im April und Mai stillgelegt. Damit zieht der Chipmangel, von dem weltweit fast alle Autobauer betroffen sind, immer weitere Kreise.