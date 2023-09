US-Autobauer: IG Metall fordert Tesla zu Nachbesserungen bei Arbeitsschutz auf

Die IG Metall sei schon länger besorgt über die Arbeitssicherheit in dem Werk. So berichteten zahlreiche Beschäftigte von Unfällen und Gesundheitsbelastungen, in einigen Bereichen führe das zu Krankenständen von bis zu 40 Prozent. „Statt die Ursachen anzugehen, reagiert das Management mit Druck auf die Kranken.“ Weniger Personal solle die gleichen Stückzahlen fertigen. „Das Management räumt dem Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ganz offensichtlich keine Priorität ein.“