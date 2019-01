 US-Autobauer: Tesla will sieben Prozent der Vollzeitstellen streichen

„Tesla wird diese Einschnitte machen müssen, während gleichzeitig die Model-3-Produktion hochgefahren wird und wir in der Herstellung in den nächsten Monaten noch vieles verbessern müssen“, schrieb Musk in der Mail an die Mitarbeiter. „Mit großer Anstrengung, Schwierigkeiten und einigem Glück“ will Musk die Trendwende in seinem Unternehmen schaffen.