US-Autohersteller: GM warnt vor Importzöllen auf Autos

Höhere Zölle könnten jedoch dazu führen, dass die US-Wirtschaft von den internationalen Märkten isoliert würde, schrieb GM in seiner Einschätzung. Für das amerikanische Traditionsunternehmen würde das Risiko bestehen, dass seine Präsenz auf dem Heimatmarkt und in der Welt schrumpfe. Letztlich würde dies weniger statt mehr Jobs in den USA bedeuten.