US-Autokonzern: Stahlzoll drückt Gewinn von General Motors

So bekommt General Motors die Folgen des von US-Präsident Donald Trump entfachten Handelsstreits deutlich zu spüren. Wegen höherer Rohstoffpreise und schwacher Währungen in Südamerika senkte der größte US-Autobauer seine Prognose für den Jahresgewinn. Das Umfeld sei mit „beachtlichem Gegenwind“ herausfordernder als bisher, erklärte Finanzchef Chuck Stevens am Mittwoch.