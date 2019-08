US-Autoriese: General Motors macht trotz Umsatzminus mehr Gewinn

Detroit General Motors (GM) hat den Quartalsgewinn dank lukrativer Pick-up-Trucks und verringerter Kosten erneut gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Juni nahm der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 1,6 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Euro) zu, wie GM am Donnerstag in Detroit mitteilte.