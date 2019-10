US-Biotechkonzern: Biogen hält nun doch an Alzheimer-Mittel fest – Aktie vorbörslich 35 Prozent im Plus

In der Zwischenzeit seien mehr Daten verfügbar, eine neue Analyse habe ein positives Ergebnis für die Studie ergeben, teilte Biogen am Dienstag mit. Bei den Patienten, die Aducanumab erhielten, hätten sich deutliche Vorteile etwa für das Gedächtnis, die Orientierung und die Sprache gezeigt. Den Zulassungsantrag will der Konzern Anfang 2020 einreichen. Biogen-Aktien sprangen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um rund 35 Prozent.