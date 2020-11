US-Biotechkonzern Corona-Impfstoff von Moderna hat Wirksamkeit von 94,5 Prozent

Moderna-Aktien stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um neun Prozent. Die an der Wall Street notierten Biontech-Titel rutschten dagegen um neun Prozent ab.



Moderna will in den kommenden Wochen eine Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelagentur FDA beantragen. Auch Anträge bei Zulassungsbehörden anderer Länder seien geplant.