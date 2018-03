US-Börsenaufsicht SEC: Drakonische Strafe gegen Biotech-Star Holmes soll dem Silicon Valley eine Lehre sein

Die regionale SEC-Direktorin Jina Choi in San Francisco nannte den Theranos-Fall eine wichtige Lektion für das Silicon Valley. „Innovatoren, die eine Industrie revolutionieren und aufmischen wollen, müssen Investoren die Wahrheit sagen, was ihre Technologie heute kann, nicht nur, was sie hoffen, was sie eines Tages kann“, stellte sie klar.