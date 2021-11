US-Elektroautobauer: Tesla-Beschäftigte in Grünheide wollen Betriebsratswahl einleiten

Beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide soll ein Betriebsrat gewählt werden. Sieben Beschäftigte hätten dazu den ersten Schritt gemacht und für den 29. November zur Wahl eines Wahlvorstandes eingeladen, erklärte die IG Metall am Dienstag. Die Gewerkschaft begrüße den Schritt in Richtung Mitbestimmung.