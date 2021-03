US-Flugzeugbauer Boeing erholt sich etwas – positive Auftragsbilanz im Februar

Es ist der erste Monat seit November 2019, in dem der Konzern mehr Neuaufträge als Abbestellungen ausweist. Boeing hatte im Februar unter anderem einen Großauftrag von United Airlines für seine bestverkaufte Modellreihe 737 Max erhalten, die nach zwei Abstürzen mit 346 Toten rund 20 Monate lang mit Flugverboten belegt war und erst seit November wieder in den USA starten darf. Von der Wiederzulassung profitieren zuletzt auch die Auslieferungen stark, im Februar übergab Boeing insgesamt 22 Verkehrsflugzeuge an Kunden.