US-Gesundheitsbehörde FDA Neues Krebsmittel von Bayer wird in den USA zugelassen

In den USA soll die Behandlung mit dem Mittel 32.800 Dollar im Monat kosten. Bayer und Loxo sagten Patienten finanzielle Unterstützung zu und stellten eine Erstattung der Kosten in Aussicht, wenn innerhalb von 90 Tagen nach Beginn der Behandlung kein klinischer Nutzen eintritt. Die seltene Genmutation der Tumore tritt in den USA bei nicht mehr als 3000 Menschen im Jahr auf beziehungsweise bei weniger als ein Prozent der Krebspatienten mit soliden Tumoren. Gegenwärtig werden die meisten Krebspatienten nicht routinemäßig auf Tumormutationen getestet, was es schwierig macht, diejenigen zu finden, die von dem Medikament profitieren könnten. Bayer hofft allerdings auf eine Zunahme solcher Tests.