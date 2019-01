 US-Großaktionär: Elliott zweifelt offenbar an Thyssen-Krupp-Aufspaltung

FrankfurtDie Pläne für eine Aufspaltung des Traditionskonzerns Thyssen-Krupp überzeugen einem Insider zufolge den Anteilseigner Elliott nicht. Elliott zweifle, ob der Vorschlag die erhofften positiven Effekte habe, schrieb der aktivistische Investor dem Insider zufolge im Dezember in einem Brief an Thyssen-Krupp-Chef Guido Kerkhoff. Von Elliott war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Ein Sprecher von Thyssen-Krupp wollte sich nicht äußern. Zuerst hatte das „Manager Magazin“ über den Brief geschrieben.