US-Hedgefonds Elliott bestätigt Einstieg bei Thyssenkrupp

24. Mai 2018

Thyssenkrupp will sich vom schwankungsanfälligen Stahlgeschäft trennen. Bild: dpa Bild:

Der US-Hedgefonds Elliott hat den Erwerb eines größeren Aktienpakets an Thyssenkrupp bestätigt und will dem Management nun Beine machen. Elliott halten eine bedeutenden Anteil an Aktien des Mischkonzerns.