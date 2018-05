Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger hat es nun schwarz auf weiß: Nach tagelangen Spekulationen hat der US-Hedgefonds Elliott den Erwerb eines größeren Aktienpakets am Donnerstag bestätigt und zugleich den Druck auf das Management erhöht. Thyssenkrupp habe erheblichen Spielraum für Verbesserungen im operativen Geschäft, teilte der Finanzinvestor mit. Elliott wolle dazu bereits in Kürze in einen konstruktiven Dialog mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand eintreten. Nähere Angaben machte Elliott dazu wie auch zur Größe der Beteiligung nicht. Das Paket liege aber unter der Meldeschwelle von drei Prozent. Thyssenkrupp wollte sich nicht äußern.